След форума в Баку! Градовете на бъдещето - умни, но и човешки
Азербайджан показа как ще изглежда светът утре, Йотова - новото лице на дипломацията
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Азербайджан показа как ще изглежда светът утре, Йотова - новото лице на дипломацията
В сградата на Общинския съвет в Созопол се проведе работна среща, посветена на проекта за създаване на Център за култура и изкуство
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