Правим нещо много важно в неделя. Не пропускайте

В нощта на 28 срещу 29 март България преминава към лятно часово време. В 3:00 ч. сутринта часовниците трябва да бъдат преместени с един час напред, което означава, че хората ще спят с час по-малко, но ще се радват на по-дълга светла част от деня, отбелязва Евроком.

Лятното часово време е въведено с цел по-ефективно използване на дневната светлина и намаляване на разходите за осветление. При този режим официалното време се измества с един час напред спрямо астрономическото, като така активната част от деня съвпада по-добре със светлата.

В Европейския съюз промяната се регулира от Директива 2000/84/ЕО, която определя точните дати за преминаване към и от лятно часово време за всички държави членки. Директивата се преразглежда периодично и се прилага и от редица страни извън ЕС.

Практиката за първи път е въведена през 1916 г. от Германия по време на Първата световна война, с цел икономия на енергийни ресурси. Скоро след това Великобритания също приема подобна мярка. В България лятното часово време е въведено на 1 април 1979 година и оттогава се прилага ежегодно.

Промяната ще се усети най-вече в първите дни, когато организмът се адаптира към новия режим. Въпреки по-краткия сън, по-дългите вечери и повече светлина след работа и училище остават основният плюс на лятното часово време.

Смяната на времето остава една от малкото традиционни практики, които продължават да се прилагат в цяла Европа, въпреки периодичните дебати за нейното премахване.

