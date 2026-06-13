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Губим един час в неделя

Губим един час в неделя

През нощта на събота срещу неделя трябва да преместим стрелките на часовника с един час напред. Традицията е в последната неделя на март да преминем к...

25 март | 10:20
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