България премина към лятно часово време. Спахме час по-малко
Стрелките се преместиха напред за 95-и път, дебатът за премахването остава нерешен
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Стрелките се преместиха напред за 95-и път, дебатът за премахването остава нерешен
Промяната ще се усети най-вече в първите дни, когато организмът се адаптира към новия режим
Важна информация за влаковете
Промяната с един час може да не изглежда голяма, но може да нанесе поражения
Европейската комисия предложи през 2018 г. да се прекрати смяната на часовото време два пъти годишно
Според него и есенната смяна на времето, и пролетната са еднакво трудни
Част от хората се опитват да привикнат към новото време, лягайки си един час по-рано
Настоящият месец март е периодът, в който правим тази промяна
В 3,00 ги местим с един час напред
През 2021 г. може би за последен път ще има смяна на времето
В 3,00 часа минаваме към лятното часово време, но нямаме бърза работа и не навиваме часовници да ни будят
Лятното часово време дава възможност да оползотворим по-добре дневната светлина
България не може да отмени лятното часово време, защото ЕС ни задължава да го спазваме. Това стана ясно от думите на вицепремиера Меглена Кунева, коят...
На 27 март местим стрелките на часовниците си с един час напред. Лятното часово време за 2016 г. се въвежда в 3 часа на 27 март и е в сила до 4 часа н...
В 3:00 ч. на 27 март, неделя, преминаваме към лятното часово време, съобщи Българският институт по метрология. Тогава стрелките на часовниците трябва...
През нощта на събота срещу неделя трябва да преместим стрелките на часовника с един час напред. Традицията е в последната неделя на март да преминем к...
В неделя 3.00 часа сутринта ще преместим стрелките на часовниците си с един час напред. Така ще преминем към лятното часово време. Лятното часово вре...