България премина към лятно часово време. Спахме час по-малко

България премина към лятно часово време тази нощ, като стрелките на часовниците бяха преместени с един час напред точно в 3:00 часа. Така страната за 95-и път прилага тази практика, въведена у нас през 1979 година.

Промяната ще остане в сила до нощта срещу 25 октомври, когато ще бъде върнато зимното часово време. Смяната доведе и до временни промени в разписанията на някои влакове.

С преминаването към лятно време дните стават по-дълги, но това става за сметка на един час по-малко сън. Практиката продължава да предизвиква противоречия както в България, така и в Европейския съюз.

Идеята за изместване на часовото време има дълга история. Още през XVIII век Бенджамин Франклин я споменава на шега, но реалното й приложение започва по време на Първата световна война в Германия с цел пестене на енергия. Постепенно тя е въведена и в останалите европейски държави.

През 2018 година Европейската комисия предложи премахване на сезонната смяна на времето, а три години по-късно Европейският парламент подкрепи идеята. Решение обаче така и не беше взето, тъй като липсва единна позиция между държавите членки.

У нас също има недоволство срещу практиката. Съществува петиция за нейното премахване, като аргументите са свързани основно със здравословните последици.

„Тази смяна трябва категорично да отпадне, тъй като тя е изживяла своето време. Като изключим вече нищожния енергиен ефект, вследствие на нарушаването на биологичния ритъм, има проблеми със съня, концентрацията, повишена агресивност, склонност към самонаранявания, изостряне на хронични заболявания“, заяви Ани Алашка, инициатор на петицията.

