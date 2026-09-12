Всичко за Цифри

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Синди Кроуфорд в цифри

Синди Кроуфорд в цифри

Синди Кроуфорд скоро ще навърши златните 50 години. Култовата през 80-те и 90-те моделка все още е на върха на славата. Тази седмица тя изплаши фенове...

08 февруари | 0:00
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Елизабет II в цифри

Елизабет II в цифри

Кралица Елизабет Втора стана най-дълго царувалият британски монарх. Тя подобри рекорда, поставен от прапрабаба й кралица Виктория, която властва 63 го...

13 септември | 14:40
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2014 в цифри

2014 в цифри

Как да правим обобщения за година, която е била толкова различна за всеки? Единствените сигурни факти са тези на статистиката - когато нарочно се отда...

03 януари | 19:30
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