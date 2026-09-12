Колко цифри има циферблатът на часовника? Логически тест!
На пръв поглед задачата изглежда детска, но една дума във въпроса променя напълно решението
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На пръв поглед задачата изглежда детска, но една дума във въпроса променя напълно решението
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