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Къванч пак най-красивият

Къванч пак най-красивият

Къванч Татлъту отново е начело на класация на най-привлекателните мъже в Турция. Актьорът, чиято звезда изгря с "Перла" и "Забраненият плод", е номер...

14 април | 21:25
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