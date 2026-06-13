Отиде си красавец номер едно на ХХ век
Така беше наречен шведският актьор
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Така беше наречен шведският актьор
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Къванч Татлъту отново е начело на класация на най-привлекателните мъже в Турция. Актьорът, чиято звезда изгря с "Перла" и "Забраненият плод", е номер...