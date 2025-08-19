Внимание! Мамят ни от името на Здравната каса

Продължават и дори зачестяват сигналите от граждани в НЗОК за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията.

Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство, предупреждават от Здравната каса.

Институцията напомня, че не изпраща по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация. Такива писма са спам съобщения, понякога с прикачен зловреден софтуер.

Призоваваме гражданите, при получаване на подобни съмнителни писма, да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления, казват от Здравната каса.

