Обрат. Изненада в присъдите за кошмарно убийство у нас

Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров - син на Пламен, на 20 години пандиз за убийството на Евгения през 2021 г., при първоначален строг режим.

Тялото на 33-годишната жена беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г. Подсъдими за убийството бяха съпругът на жертвата Орлин Владимиров и неговият баща Пламен Владимиров.

На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотни наказания, които бяха потвърдени от Апелативния съд в столицата. В края на миналата година Върховният касационен съд реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи", проведени с подсъдимите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com