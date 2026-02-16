Решиха съдбата на младежа, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг

Никола Бургазлиев остава окончателно в ареста, реши Апелативният съд в Бургас. Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение за 19-годишния младеж, който миналото лято прегази петима души с АТВ на пешеходна алея в „Слънчев бряг“.

При инцидента загина 35-годишната Христина Здравкова, а 4-годишният ѝ син пострада тежко.

Въпреки аргументите на защитата, че обвиняемият трябва да завърши средното си образование, съдът беше категоричен – тежестта на престъплението не позволява по-лека мярка.

На 9 февруари защитата на Бургазлиев отново поиска младежът да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити.

По искане на защитата му като свидетел беше призована неговата класна ръководителка, която посочи, че в ареста той не може да положи необходимите 19 изпита, а след това да се яви и на матура през май.

Тогава от държавното обвинение заявиха, че жалбата е неоснователна и че на обвиняемия е предоставена възможност за контакти с преподаватели. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com