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Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя
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Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя
Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко столични училища
Вие изоставихте един милион и петстотин хиляди щатски долара в ОБЕДИНЕНА БАНКА ЗА АФРИКА, пише в измамното съобщение
От няколко дни в мрежата се завъртяха фалшиви съобщения
Хиляди мейли от кореспонденцията на Хилари Клинтън по времето, когато е била държавен секретар, бяха публикувани от Държавния департамент, съобщи Би Б...