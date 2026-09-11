НЗОК вдига цените на клиничните пътеки с 10%
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
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Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
Хората все по-често прехвърлят парите си от едно дружество в друго
Цените на имотите ще нараснат с 10% през 2016 г., прогнозират от "Адрес недвижими имоти". А в края на настоящата година банките ще отпускат ипотеки и...