НЗОК вдига цените на клиничните пътеки с 10%
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
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Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
„Булфарма“ предлага европейски стандарти за специализанти в болниците си в гр. Пловдив, Велинград и Пещера
По същото време младите медици протестираха в София за по-високи заплати и по-добри условия на труд
Според протестиращите млади медици обаче мярката е недостатъчна
Комисията по здравеопазване се събира извънредно
Целта на общината е преодоляване на кадровия дефицит в здравния сектор
Министър Силви Кирилов се срещна със специализанти
Той приема извинението на депутата, защото предпочита хората тип "Право куме в очи"
Признава, че думите на Йорданов са били непремерени и твърде емоционални
Стига се до безконтролно прилагане на кортизонови препарати
Увеличаването отчита променените социално-икономически условия
По време на срещата те ще го запознаят отново с исканията си за по-високи заплати
Повод за протеста на младите лекари е публикуваната в началото на месеца променена наредба за специализациите
От следващата година младите лекари ще имат място в изпълнение на клиничните пътеки.Заложили сме да съществува понятието„доктор - специализант по ..."...
Здравно министерство ще поеме такса за обучение от 180 лева на всички специализанти, които са учили по старите правила. Това стана ясно след втората д...
Монополна завера изроди здравната система, казва д-р Емануил Найденов Най-ценният капитал на здравната система са хората в нея - лекарите и сестрит...
Поредният опит да задържим младите лекари у нас е пред провал. Болниците нямат средства, за да наемат на работа достатъчно специализанти, както очаква...
Трябва да им плащат заплати, обявили засега само 170 места Големите университетски болници ще обучават по-малко млади лекари, отколкото досега. Причи...
Програмата на здравното министерство за финансиране на медиците е пред провал