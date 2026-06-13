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Испанка е новата "Мис Свят"

Испанка е новата "Мис Свят"

Избраха новата "Мис Свят". Короната за най-красивата жена в света бе спечелена от испанката Мирея Ройо на конкурса по красота, който се проведе в кита...

20 декември | 9:00
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