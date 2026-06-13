Нетаняху поздрави Радев за премиерския пост
Двамата проведоха телефонен разговор
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Двамата проведоха телефонен разговор
Доналд Туск подчерта, че Фон дер Лайен е "най-достойният кандидат за този пост"
Избраха новата "Мис Свят". Короната за най-красивата жена в света бе спечелена от испанката Мирея Ройо на конкурса по красота, който се проведе в кита...
Шалма Абделрахман е носителката на титлата "Мис Ирак". Интересното е, че това отличие се връчва за първи път от 1972 г. насам, предадоха световните аг...
Кольо Колев,социолог Не смятам, че оставката на правосъдния министър Христо Иванов ще има някакъв особен ефект върху управляващата коалиция. В случая...
Четири момичета ще продължат с Криско към големите концерти на "Х фактор", които започват на 20 октомври в ефира на Нова ТВ. "Много от песните, които...
Нападат Алма матер с необикновен некрофилски интерес, поискал съм оздравителен план * Да убедим родителите, че не е срамно децата да не са висшисти,...
Отчетно-изборно събрание ще се проведе днес от 16,30 часа в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски". На форума ще бъде...
Въвежда се единен номер за вътрешно набиране на рецепцията в хотелите като това ще бъде 9, съобщиха от Министерството на туризма. Идеята за въвеждане...