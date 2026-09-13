Голяма радост за българите с имоти в Гърция
Гърция отваря щедра програма за ремонт, българи с имоти могат да вземат до 36 000 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Реновиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гърция отваря щедра програма за ремонт, българи с имоти могат да вземат до 36 000 евро
До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут
Инвестиция за над 1,8 млн. лева намалява разходите и подобрява услугите за гражданите
С над 4,7 млн. лв. са обновени исторически и природни обекти, туристи учат тъкане на чипровски килими и изработване на кукерски маски
Варна е най-големият бенефициент по проект на Посланическия фонд за опазване на културното наследство в Европа
Предвижда се да има изложбени зали за българската и египетската история
Над 24 000 ученици ще преминат към едносменен режим
Администрацията се изказа
Операторът на летище София подписа днес договор с ГБС-Инфраструктурно строителство
Обновеният обект на веригата в Стара Загора ще зарадва клиентите си с каси на самообслужване
. Сградата е санирана изцяло, подменена е дограмата и всички инсталации.
Домът с 12 апартамента до Военна академия се гордеел с първия асансьор в София Днес ще е специален ден за жителите на кооперацията на ъгъла на улица...
Вехтият на вид миньорски град постепенно ще се превърне в модерен Наскоро в социалните мрежи придоби популярност видео на младеж, попаднал случайно в...
Първият мост в България, който ще е по нова уникална за страната технология- с желязно-решетъчно платно ще е в Симеоновград. Новият способ вече се пр...
Навръх Международния ден на детето, 1 юни, в Казанлък отвори врати изцяло обновеното обединено детско заведение „Пчелица". Сградата бе основно ренов...
Варна. На входа на Морската градина започна реставрация и почистване на колоните. Каменната конструкция ще бъде почистена от графити, ремонтирани ще б...
Добрич. Официално откриха две реновирани отделения в Многопрофилната болница в Добрич. С над 200 хил. лв. здравното заведение обнови акушеро-гинеколог...
Смолян. Младежи от община Смолян реновират града си в кампанията „Мисия Смолян". За поредна година тинейджъри от родопския град и околностите биват ан...
Враца. Точно година след закриването на поделение 52380 във Враца, започват действия за неговото рестартиране. Съветът по отбрана реши да се възстанов...
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова получи чек за 5 милиона лева. Парите са за проект за реновиране на пространство пред НДК. Той бе връчен от в...