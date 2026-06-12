Какво прави държавният „Фалкон“ на затвореното летище в Бургас
Официално до края на април не се изпълняват редовни полети, не се приемат туристически самолети
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Официално до края на април не се изпълняват редовни полети, не се приемат туристически самолети
Пари от продажбата ще отиват за гасене на пожари и спасителни операции
Днес премиерът Бойко Борисов трябваше да лети с него за участието си в Европейския съвет в Брюксел.
У нас да си богат е опасно, да си беден е унизително, средна класа не съществува, има излишък само на омраза
Повреден заключващ механизъм на носовия колесник е причината за принудителното кацане на правителствения самолет "Фалкон", преди два дни във Варна. То...
Правителственият Фалкон ще излезе в принудителна ваканция след поредния гаф на борда му. Самолетът е купен през 1998 г. от тогавашния премиер Иван Кос...
За трети път се появява дефект на правителствения „Фалкон" в рамките на 6 месеца. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съ...
Екип от инженери на "Авиоотряд 28" ще направи днес на летище Варна необходимите тестове на правителствения самолет "Фалкон", съобщиха от Министерствот...
Самолетът повтори стара авария от февруари Нова авария с правителствения "Фалкон" наложи принудително кацане на премиера Бойко Борисов. Той трябваше...
Правителственият фалкон отново е на ремонт в Швейцария, съобщи вчера изпълнителният директор на "Авиоотряд 28" Венелин Рачев. Проблемът отново е в кол...
Правителственият "Фалкон" отново е на ремонт в Швейцария, каза пред "фокус" изпълнителният директор на "Авиоотряд 28" Венелин Рачев. Проблемът отново...
„Никой не може да гарантира сигурността на премиера, президента, ако се качат на първа класа, на който и да е самолет от гражданската авиация". Това ...
Може да се купи по-малък самолет, който да обслужва властта, каза транспортният министър За да се оптимизират разходите, може да се обмисли идея за п...
Експерти от Швейцария и наши специалисти не могат да открият повредата на правителствения фалкон, с който преди дни аварира премиерът Бойко Борисов, ...
Проблемите с правителствения фалкон няма да възпрепятстват пътуването до Божи гроб за благодатния огън на Великден, показа проверка на "Стандарт". Маш...
Следят във Фейсбук втория полет на премиера на живо София. Изпълнителният директор на Авиоотряд 28 е подал оставка в сряда часове преди инцидента с п...
София. Около 21:30 часа започна брифингът с подробности за инцидента с правителствения "Фалкон", който заради проблем с колесника кръжа над летище "Со...
Колесникът не се затвори, премиерът кръжи час над София Драма с правителствения фалкон изправи на нокти държавата. При излитането на Бойко Борисов за...