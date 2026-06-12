Всичко за Фалкон

Следете всички новини, анализи и коментари за Фалкон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Политика Анализи
"Фалконът" пак на ремонт

"Фалконът" пак на ремонт

Правителственият "Фалкон" отново е на ремонт в Швейцария, каза пред "фокус" изпълнителният директор на "Авиоотряд 28" Венелин Рачев. Проблемът отново...

17 април | 8:50
0 коментара
35817
Авария с фалкона на Бойко

Авария с фалкона на Бойко

Колесникът не се затвори, премиерът кръжи час над София Драма с правителствения фалкон изправи на нокти държавата. При излитането на Бойко Борисов за...

11 февруари | 21:12
0 коментара
33957