Тракийски сфинкс оживя у нас повече от 2000 години по-късно
Емблематичният ритон от прочутото Боровско съкровище беше пресъздаден в огромен размер с помощта на 3D технологии
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Емблематичният ритон от прочутото Боровско съкровище беше пресъздаден в огромен размер с помощта на 3D технологии
Подземният град е построен на километър под земята
Тел Хацор. Археолози в Израел откриха фрагмент от древен сфинкс, принадлежащ на египетски фараон от епохата на пирамидите, живял преди повече от 4000...