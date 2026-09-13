Тракийски сфинкс оживя у нас повече от 2000 години по-късно
Емблематичният ритон от прочутото Боровско съкровище беше пресъздаден в огромен размер с помощта на 3D технологии
Следете всички новини, анализи и коментари за Принтер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Емблематичният ритон от прочутото Боровско съкровище беше пресъздаден в огромен размер с помощта на 3D технологии
Има и страхотен дизайн
Миниатюрното функциониращо сърце е получено с помощта на стволови клетки
Триизмерният печат навлиза уверено в строителството. Китайската компания WinSun направи решителна стъпка в тази посока, като построи 5-етажна сграда с...
Чанчун. Скъпото принтерно мастило може да бъде заменено с вода, а хартията да се използва многократно, благодарение на откритието на китайски учени. Е...
Вашингтон. Hewlett-Packard (HP) ще покрие още по-широк пазарен периметър през лятото на 2014 г., когато ще представи своя първи 3D принтер, съобщава "...
NASA спонсорира разработката на компания от Тексас