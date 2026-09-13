Нов удар по джоба за тези шофьори
Вдигат определени такси
Следете всички новини, анализи и коментари за Стари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вдигат определени такси
Предложението в момента се разглежда от Европейския парламент и Съвета
Старите кучета при зодиите
Държавният глава подписа нов закон
Социолог очерта демографския профил на гласоподавателите
Столичният общински съвет прие въвеждането на ограничения
През последните повече от 20 години, до есента на 2021 г., най-често доходите нарастваха повече от инфлацията
Ето колко хора получават тавана от 2000 лв.
Учени откриха нова структура, може да помогне при куп болести
Тежко е състоянието на още трима
Това е четвърта поредна събота се събират автомобилни гуми
В сряда вечерта Дони хвърли в смут Веселин, разкривайки му какви мъже са искали ръката й. Мисис Баба сподели с майора, че Валентин Димитров и съпругът...
Малчугани на 2 години и възрастни рамо до рамо спортуваха на открито в градския парк в Каварна, където се проведе инициатива „Да спортуваме на открито...
София. Един проект развълнува мнозина и намери широка публичност из социалните мрежи. Става въпрос за инициативата "Изчезваща София", която събира и р...
София. Старите шосета у нас ще бъдат ремонтирани и модернизирани благодарение на нова финансова схема. Идеята е всяка година да се увеличава бюджетът...