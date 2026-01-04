Цензура под натиск. Иран реже интернет, протестите ескалират

Иран ограничи достъпа до интернет на фона на продължаващите протести в цялата страна, като според иранския вестник „Етемад“ интернет трафикът е спаднал с около 35%. Данните са потвърдени от анализ на американската компания за интернет инфраструктура Cloudflare, на който се позовава ДПА.

В социалните мрежи в Иран масово се разпространяват сигнали за „продължителни“ прекъсвания на връзката, като все повече потребители изразяват опасения, че международният достъп до интернет може да бъде напълно спрян. Подобна мярка би изолирала страната информационно в момент на нарастващо обществено напрежение.

От седмица насам Иран е разтърсен от политически протести, които започнаха в столицата Техеран с демонстрации срещу икономическата политика на правителството. За кратко време недоволството прерасна в общонационални вълнения, обхващащи редица големи градове.

Освен лозунгите срещу настоящото иранско ръководство, част от протестиращите открито призовават за възстановяване на монархията, свалена по време на Ислямската революция през 1979 г. – искане, което допълнително изостря реакцията на властите и повишава риска от още по-строги ограничения.

