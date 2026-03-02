Може ли Тръмп да атакува Иран без "да" от Конгреса?

Призовавайки иранците да свалят своите духовни управници, САЩ започнаха „големи бойни операции“ заедно с Израел срещу Иран рано в събота.

САЩ наричат ​​операцията „Епична ярост“, докато израелците я наричат ​​„Ревът на Лъва“, пише BBC.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей и други висши служители са били убити.

Въздушната атака дойде два дни след като преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран, приключиха без сделка.

Иран предприе контраатаки в целия Близък изток в отговор на това, което външният министър на Иран нарече „непровокирана, незаконна“ атака от страна на САЩ и Израел.

Ето какво знаем досега: Колко са починали?

Трима американски военнослужещи са убити в бой, а петима са сериозно ранени, съобщи Централното командване на САЩ в неделя, без да се посочват загиналите.

Персоналът е бил базиран в Кувейт, съобщава CBS, американският партньор на Би Би Си.

„Няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения - и са в процес на завръщане към служба“, съобщи Централното командване в X.

Според Червения полумесец в събота, над 200 души са убити в Иран и над 700 са ранени.

Най-малко 165 души, включително деца, са загинали при експлозия в училище в южен Иран, според държавната информационна агенция ИРНА.

Най-малко девет души загинаха, когато иранска ракета удари бомбоубежище на синагога в централния израелски град Бейт Шемеш, съобщава от мястото на инцидента Уго Бачега от Би Би Си.

Един човек загина, а най-малко 20 бяха ранени, когато иранска ракета удари няколко сгради в центъра на Тел Авив, съобщава израелският вестник „Аарец“.

В контраатаки Иран също така изстреля дронове и ракети по Бахрейн, Кувейт и Катар, ОАЕ, всички от които имат военно присъствие на САЩ.

Един човек е загинал, а 11 са ранени на летищата в Абу Даби и Дубай, съобщиха властите и служители на летището.

Нуждаеше ли се Тръмп от одобрението на Конгреса, за да атакува Иран?

Във видео обръщението си Тръмп определи атаките между САЩ и Израел срещу Иран като „големи бойни операции“.

Конгресът си запазва правомощието официално да обявява война, както е записано в член I от Конституцията на САЩ, но не го е направил.

Конституцията обаче дава на президента широки правомощия да участва във военни действия.

Тази сива зона е източник на много дебати напоследък във Вашингтон.

Реакциите на Капитолийския хълм на атаката на САЩ и Израел срещу Иран бяха до голяма степен по партийна линия. Републиканците, които в момента контролират и двете камари на Конгреса, бяха предимно в подкрепа.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец, заяви, че администрацията на Тръмп е уведомила „Бандата на 8“ - двупартийна група от лидери на Конгреса - преди ударите.

Демократите осъдиха атаките, обвинявайки Тръмп, че е започнал война без одобрението на Конгреса.

Демократите подновиха призивите си Конгресът да приеме резолюция за военни правомощия, подобна на законопроекта, който не беше приет миналата година поради липса на подкрепа от страна на републиканците.

Ако бъде внесена и приета друга резолюция за военни правомощия, тя би могла да блокира едностранното използване на сила от президента без одобрението на Конгреса.

Но шансовете за приемане на такъв законопроект засега изглеждат малко вероятни.

Малко републиканци са заявили, че биха подкрепили подобна мярка, с изключение на конгресмена Томас Маси и сенатор Ранд Пол.

Защо САЩ нападнаха Иран?

Малко след като в събота в иранската столица бяха съобщени експлозии, Тръмп обвини Техеран в социалните медии, че води „безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочени срещу Съединените щати“.

Той твърди, че Иран е отхвърлил всяка възможност да се откаже от ядрената си програма и твърди, че разработва ракети с голям обсег, които биха могли да застрашат Европа, американските войски в чужбина и дори „скоро да достигнат американската родина“.

Той припомни насилственото превземане на американското посолство в Техеран през 1979 г., в резултат на което десетки американци бяха държани като заложници в продължение на 444 дни, както и бомбардирането на казарми на американска морска пехота в Бейрут от ирански пълномощници през 1983 г., при което загинаха 241 души.

През януари президентът на САЩ обеща да се намеси, когато иранските сили за сигурност потушат протести на фона на икономическа криза.

През юни миналата година САЩ бомбардираха три ядрени съоръжения в Иран. Тръмп заяви, че американската операция „Midnight Hammer“ е „заличила“ ядрената програма на Иран.

Американските атаки от миналото лято проправиха пътя за прекратяване на огъня в 12-дневния конфликт между Иран и Израел.

Израел предприе въздушни удари по ирански ядрени, военни и инфраструктурни обекти. Техеран отвърна на удара, като изстреля стотици ракети и дронове по Израел.

Иранският режим винаги е отричал, че иска ядрено оръжие, но е обогатил уран до ниво, което няма гражданско приложение в ядрена енергийна програма, казва международният редактор на Би Би Си Джереми Боуен.

Досега Израел и САЩ не са публикували доказателства, че са се канили да построят бомбата, добавя той.

Няма публични съобщения за предстояща иранска атака срещу континенталната част на САЩ, но местните власти от Ню Йорк до Лос Анджелис заявиха, че са в повишена готовност.



