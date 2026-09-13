"Златен" сафрид връща филиите с лютеница на плажа
Народната цаца е изключена от менютата на луксозните заведения
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Народната цаца е изключена от менютата на луксозните заведения
Пригответе ципура по гръцки и маринован зарган с мед
Общо 100 порции рибена чорба ще бъдат раздадени днес за празника пред домашния социален патронаж във Велики Преслав
Освещават супата пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“
Макар и дребна рибка, цацата се оказа по-голяма и от кит, защото в първия фестивал, организиран от кметството в Кранево, община Балчик, "Зелени посоки...
Тутракан подготвя истинско пътешествие из кулинарните изкушения на българската кухня за Кен Хенсли и Фил Джаксън. Градът се стяга да посрещне роклеген...
Прави супата за бежанците със 100 кг картофи в голям казан