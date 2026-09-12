Извънредно! ЕС свиква министри заради мигрантите в Сеута
Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
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Дискутират във видео връзка ситуацията, която изправи Европа на нокти
Коментар на вътрешния министър Калин Стоянов
Огромна крачка напред
Европейската агенция за контрол на границите следи и ситуацията в Кипър
На сръбската граница с България ще бъдат изпратени допълнително още 50 полицаи от Фронтекс. Това съобщи сръбският министър на вътрешните работи Небойш...
Четирима полски офицери от европейската гранична агенция „Фронтекс" са леко пострадали при катастрофа с трамвай на столичния бул. Христо Ботев. Инциде...
В София днес пристига международното подкрепление от „Фронтекс" за охрана на границите – това са 100 нови служители на европейската агенция за охрана....
Европейският съюз одобри създаването на нова гранична и брегова служба, с която по-добре да се управлява големия мигрантски поток. Европейският парлам...
ЕК ще задейства "Фронтекс" да отвори офис в Македония, пише в. "Билд ам Зонтаг". Европейската погранична агенция може да помогне на западната ни съсед...
Ще има още 100 000 места за подслоняване на бежанци, решиха европейските лидери План от 17 точки за овладяване на безпрецедентната бежанска криза при...
Според последните данни от статистиката на МВР, задържаните за съпричастност към противоправно превеждане са общо 243 за първото полугодие на 2015 г....
Имиграцията в Европа бива подхранвана от нискобюджетните авиолинии
Започват с неплатените сметки за GSM