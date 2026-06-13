Бъчварова на извънредното заседание на вътрешните министри на ЕС

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще участва в Съвет „Правосъдие и вътрешни работи" на ЕС на 22 септември в Брюксел. На и...