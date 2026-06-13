Бъчварова на извънредното заседание на вътрешните министри на ЕС
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще участва в Съвет „Правосъдие и вътрешни работи" на ЕС на 22 септември в Брюксел. На и...
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Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще участва в Съвет „Правосъдие и вътрешни работи" на ЕС на 22 септември в Брюксел. На и...
Министрите на вътрешните работи от Европейския съюз се събират на редовен съвет в Люксембург, на който ще обсъждат предложените от Европейската комиси...
Мерки за борбата с тероризма обсъдиха министрите на вътрешните работи от Европейския съюз. На редовния съвет в Брюксел Румяна Бъчварова взе участие за...