Взеха ни за мезе! Мигранти си правят селфита и скандират "Да живее Санчес!", докато нахлуват
Невероятни кадри от инвазията от Мароко
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Невероятни кадри от инвазията от Мароко
Вълна от снимки с дъждобрани напълни Фейсбук. Селфитата от концерта на Слави Трифинов снощи, предимно на двойки и цели компании, станаха тотален хит в...
Селфи стик с лъжица позволява на хората да се снимат самi докато ядат. Идеята хрумва на компания за зърнени храни в Америка, която поръчва изработка н...