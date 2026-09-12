Силно земетресение разтърси Египет
Няма пострадали
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Няма пострадали
Благодарност за сериозната и отговорна работа на БЧК изрази генералният секретар на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (М...
София. Световният ден на Червения кръст и Червения полумесец отбелязваме на 08 май. По този повод в София ще се проведе среща на дарители и партньори...
Червенокръстците искат кръводаряването да е като в Турция
Варна. "До момента Турция е убежище на 600 000 бегълци от Сирия. Грижата за тях е изцяло задача на Червения Полумесец и други обществени организации з...
Хасково. „Кризата със сирийските бежанци не е само в България, а във всички съседни страни на Сирия". Това коментира в Хасково координаторът по бедс...
Ню Йорк. Детският фонд на ООН, УНИЦЕФ и Червеният полумесец в Турция подписаха договор за сътрудничество с цел осигуряване на хуманитарни помощи за де...