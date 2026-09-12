Всичко за Ден На Бащата

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Денят на бащата е

Денят на бащата е

Днес, на втория ден от Коледа, в България отбелязваме Денят на Бащата. Празникът, на който се чества бащинството и родителските грижи на мъжете, точно...

26 декември | 11:00
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