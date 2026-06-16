Децата на Брад Пит едно по едно се отказват от фамилията му

Според нови публикации в американските медии напрежението между Анджелина Джоли и Брад Пит продължава да хвърля сянка върху отношенията в семейството им години след развода.

По информация на RadarOnline актьорът почти не е поддържал връзка с шестте си деца през последното десетилетие, след като те застанаха на страната на майка си след шумната раздяла на звездната двойка.

Твърди се, че най-големите деца – Мадокс, Пакс, Захара и Шайло – вече официално са премахнали фамилията Пит от имената си. Според публикациите и близнаците Вивиен и Нокс обмислят същата стъпка, след като навършат пълнолетие следващия месец.

Източници твърдят, че Джоли приема лоялността на децата като своеобразно морално удовлетворение след края на брака им. Според Daily Mail актрисата е направила опит за помирение след драматичния инцидент в частен самолет през септември 2016 г., но Пит не е откликнал на тази възможност. Джоли твърди, че той я е хванал, разтърсил и е излял бира и вино върху някои от децата им.

Разследването на ФБР продължи месеци и приключи с доклад от 53 страници, в който властите, включително службите за закрила на детето, оневиниха Пит от всякакво нарушение. Но актьорът веднага потърси помощ за проблема си с алкохола и остава трезвен и до днес. Въпреки това, друг източник, запознат със ситуацията, отрече слуховете, че 51-годишната Джоли е подала ръка на 62-годишния Пит, като настоя, че тя не е търсила "помирение", а вместо това: "Участвала е в дългогодишна семейна терапия с Пит и децата, за да се опитат всички да се възстановят след събитията, довели до развода ѝ.

Близки до Пит разказват, че за него е било особено болезнено да приеме дистанцията, която се е появила между него и децата. По думите им актьорът е посрещнал Деня на бащата сам и с чувство на тъга.

„Липсват му моментите, когато децата тичаха към него с ръчно направени картички и подаръци. Липсват му семейните празници и времето, което прекарваха заедно“, твърди негов близък.

Според хора от обкръжението му Брад Пит се опасява, че връзката с децата му може да е изгубена безвъзвратно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com