Децата на Брад Пит едно по едно се отказват от фамилията му
Джоли приема лоялността на децата като своеобразно морално удовлетворение
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Джоли приема лоялността на децата като своеобразно морално удовлетворение
Градчето влезе в престижна класация
Лондон. Водещият български курорт Банско е най-изгодното място за едноседмична ски почивка за 4-членно семейство в Европа. Това показа проучване във В...