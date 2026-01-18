Маймуна с памперс обикаля Люлин ВИДЕО

Екзотична и същевременно странна сцена изненада жители на столичния квартал „Люлин“, след като в социалните мрежи се появи видео на малка маймуна с памперс, която спокойно се разхожда между жилищните блокове.

Кадрите, разпространени във Facebook, показват как животното влиза през прозореца на апартамент, а след това ловко се хваща за външни кабели и продължава движението си.

Любопитната сцена е заснета в района на „Люлин“ 8 и бързо привлече вниманието на стотици потребители. Любопитната сцена е заснета в района на „Люлин“ 8 и бързо привлече вниманието на стотици потребители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com