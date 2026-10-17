Докъде се стигна! Братче отстъпва ваксина на сестра си. Българи търчат в Гърция

„Сложете я на сестра ми, аз съм по-корав.“

Тези думи не са от филм. Изрекло ги е дете в кабинета на личния лекар, когато разбрало, че противогрипните ваксини не достигат и трябва да се избира кой да получи защита. Момчето отстъпило своята доза на сестричката си.

Покъртителната история разказа д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, в предаването „Тази събота“ по bTV.

Случаят разкрива болезнен проблем, пред който са изправени лекарите в България в началото на грипния сезон – недостиг на ваксини, растящи списъци с желаещи и необходимост от решения, които според медиците изобщо не бива да се вземат по този начин.

За 100 деца – само 17 ваксини

„Аз поставям ваксини, не ги доставям. За доставката отговарят други хора. Лекарите ще бъдат поставени пред морално-етичната дилема на кого трябва да откажат поставянето на ваксина“, заяви д-р Николова.

За първи път тази есен България прилага национална програма за безплатна противогрипна имунизация на деца. Добрата новина обаче е помрачена от ограничените количества.

Програмата предвижда имунизационен обхват от едва 17% от децата до седемгодишна възраст, като отделно е заложена защита за деца с хронични заболявания.

„Ако имам 100 деца, които попадат в тази група, ще получа 17 ваксини“, обясни лекарката.

В този процент влизат както назалните, така и инжекционните препарати.

Част от назалните ваксини вече са доставени и се поставят в кабинетите. Инжекционните обаче се забавят.

Интересът сред родителите е огромен.

„Имам колеги, които са поръчали по 500 ваксини за децата в практиките си. Представете си колко деца са записани в списъците“, посочи д-р Николова.

Преди лекарите можели да насочат пациентите, за които няма предвидени безплатни дози, към аптечната мрежа. Сега обаче и там наличностите са недостатъчни.

Зад числата стоят хора с тежки заболявания

Д-р Николова подчерта, че проблемът далеч не засяга единствено децата.

Особено уязвими се оказват хората, които не попадат в обхвата на националните програми и трябва сами да закупят ваксината си.

„Те имат право да бъдат защитени. Въпросът е, че нямаме количества, с които да го направим“, заяви тя.

За лекарите статистиката има лица, имена и съдби.

„За мен това не са просто имагинерни числа. За мен това е господин Любен Йорданов, който си поставя ваксина от 10 години, който е преживял инфаркт, инсулт и има пейсмейкър. За него е много важно да има ваксина“, разказа д-р Николова.

Друг случай е на семейство от Копривщица с две деца, едното от които не попада в програмата.

„Това са изключително работливи хора, които се грижат за децата си, работят и си плащат осигуровките. Не знам дали ще можем да осигурим ваксини за техните деца“, сподели тя.

Именно такива ситуации превръщат недостига от логистичен проблем в тежка морална дилема за медицинските специалисти.

Българи тръгнаха към Гърция за ваксини

Докато у нас родители и пациенти обикалят аптеки или чакат телефонно обаждане от личния лекар, в съседна Гърция ситуацията е съвсем различна.

Заради липсата на достатъчно наличности някои българи вече търсят противогрипни ваксини отвъд границата.

Според гръцката държавна телевизия ЕРТ за настоящия сезон страната е осигурила 3,64 милиона дози, които се доставят поетапно.

Около 30% от тях вече са разпределени в аптечната мрежа.

Гръцката ваксинационна кампания започна в началото на октомври. Предвидени са и приблизително 200 000 назални дози за деца.

Ваксините могат да бъдат поставени както от лекар, така и от фармацевт, като имунизацията се вписва в електронната здравна система.

За хората с право на безплатна имунизация по гръцката здравна система процедурата не изисква заплащане.

За свободна продажба цените варират между 6 и 20 евро според вида и производителя. Назалните ваксини за деца обикновено се осигуряват след поръчка и струват около 27 евро.

Гърците обаче не са единодушни дали ще се ваксинират.

„Всяка година си поставям, и тази ще си сложа новата RSV ваксина. В аптеката ми я поставят безплатно“, разказва Костас, като споменава и имунизацията срещу респираторно-синцитиалния вирус, която е различна от противогрипната.

„Тази година няма да се ваксинирам. Предните години се ваксинирах при лекаря ми“, казва Христина.

Ваксина в джоба? Опасна грешка

Възможността българите да си купят препарат от Гърция обаче крие и друг проблем.

Противогрипните ваксини трябва да бъдат транспортирани и съхранявани при условията, посочени от производителя. За обичайните препарати това означава хладилна температура, най-често между 2 и 8 градуса.

„За нас винаги е проблем, когато ваксината се купува от друго място, защото не знаем как ще бъде транспортирана до страната и дали ще се запази така наречената студена верига“, обясни д-р Николова.

Тя предупреди, че обикновеното пренасяне на ваксина в дамска чанта или джоб не е безопасен начин за съхранението ѝ.

„Некоректно е да си сложиш ваксината в джоба и да обиколиш половин София с нея. Тя трябва да се съхранява на студено“, категорична е лекарката.

Според нея проблем може да възникне и ако човек купи препарата от Гърция, остави го в колата и пътува няколко часа с включено отопление.

„Ще я пренесе за четири часа на 23 градуса и вече няма да има смисъл да бъде поставена“, предупреди тя.

Отклоненията от температурните изисквания могат да компрометират качеството на ваксините. Дали конкретна доза остава годна за употреба обаче зависи от препарата, температурата и времето, през което е съхраняван неправилно, и трябва да бъде преценено от медицински специалист според указанията на производителя.

Затова при покупка от чужбина е необходим подходящ хладилен транспорт, а не просто добра надежда, че препаратът ще издържи пътуването.

70 000 ваксини за аптеките вместо поръчаните 180 000

Допълнителна тревога предизвиква информацията, че количествата инжекционни ваксини за свободна продажба в България ще бъдат значително по-малки от първоначално заявените.

Според данни, съобщени на 16 октомври, аптечната мрежа очаква около 70 000 дози при поръчани приблизително 180 000.

Един от доставчиците няма да осигури количества за свободния пазар, а доставките на другия препарат се очакват през ноември.

Министерството на здравеопазването обясни забавянето с производствени затруднения и увери, че доставките по националните програми продължават да се организират.

Междувременно назалните ваксини за деца вече са налични в страната, като 47 504 дози са осигурени за безплатната имунизационна програма за деца от две до седем години.

Проблемът обаче остава за родителите и пациентите, чието желание за ваксинация надхвърля наличните количества.

И докато здравните власти търсят решение на недостига, личните лекари продължават да изслушват тревогите на хората срещу себе си.

А понякога единственото, което могат да предложат, е да ги запишат в списъка на чакащите.

Историята на малкото момче, което отстъпило ваксината си на сестричката, показва колко болезнено може да бъде това чакане.

Защото едно дете не бива да бъде поставяно пред избора кой в семейството заслужава повече защита.