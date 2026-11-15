Обрат по делото за трагедията на „Тракия“! Следователят не изключва шокиращ развой
Разследването може да приключи без нито един обвиняем, но е възможно отговорност да понесат и няколко души. 12 са загиналите, а точният брой на постра...
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Разследването може да приключи без нито един обвиняем, но е възможно отговорност да понесат и няколко души. 12 са загиналите, а точният брой на постра...
Любомира Минкова се оказва сред първите хора, притекли се на помощ след тежките верижни катастрофи
Важно е да има висока избирателна активност на тези избори – само така ще ограничим купения вот и само така ще хората ще имат реално представителство...