Ясен Тодоров проговори за "Джуджетата", Нотариуса и Пепи Еврото
Той коментира и доклада, внесен от генерал Атанас Атанасов във временната комисия
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Той коментира и доклада, внесен от генерал Атанас Атанасов във временната комисия
Това е второто предложение на Сарафов по казуса
По думите му взривът до кортежа на главния прокурор е отприщил проблема в прокуратурата
Медийните му изяви след атентата срещу Гешев, били съгласувани с Борислав Сарафов
Позиция на коалицията
Свързана е и с атентата срещу главния прокурор
Сега решението е в ръцете на Прокурорската колегия на ВСС
Прокуратурата трябва да излезе от много места, заяви зам.-главният прокурор
Имаме работа с много добре подготвено и организирано мероприятие, каза зам.шефът на следствието
Вероятно това е отдавна подготвян атентат, с внимателно подбрано място
Има атентат, има и опит за убийство на главния прокурор Иван Гешев
Още лятото е бил сезиран парламентът, за да се направи поправка в Наказателния кодекс
Той допълни, че очаква делото срещу Георги Семерджиев да приключи още утре
Политиците може да си коментират, каквото си искат, каза Ясен Тодоров
94 милиарда оборот – добра печалба, казва топ следовател
Прокуратурата повдига пет обвинения срещу Семерджиев, най-тежкото от които е за причиняване на смърт по непредпазливост
Ива Митева определи разделянето на антикорупционния орган като „нескопосано“
Ясен Тодоров даде нови подробности от разследването
ВСС притежава всички правомощия по отношение на главния прокурор, категоричен е той
ВСС може да поиска оставката на обвинител номер едно, такъв е и редът