Юрген Клоп призна за Реал Мадрид

Юрген Клоп все още няма интерес да се върне към треньорската работа след малко повече от година като глобален ръководител на футболния отдел на "Ред Бул", съобщи ДПА.

Бившият мениджър на Ливърпул беше на трибуните за загубата на РБ Лайпциг с 1:5 в Бундеслигата от Байерн Мюнхен в събота, но интересът му към проекта "Ред Бул", който включва отбори от цял ​​свят, не е намалял.

„Знам, че мога да тренирам футболен отбор, но това не означава, че трябва да го правя до последния си ден. Исках да правя нещо различно“, каза германецът пред New York Times/The Athletic след медийна среща на мача с Байерн.

„Ред Бул ми даде възможност да намеря роля, която определяме заедно, стъпка по стъпка. Като личност съм на място, където съм напълно в мир със себе си. Не искам да бъда някъде другаде.“

Той е критикуван, че стои в основата на уволнението на някои треньори в отборите на Ред Бул, като например приятеля му Марко Розе в Лайпциг миналата година.

„Наскоро чух, че съм „Тотенграбер“ – гробокопачът – за треньорите, но това е последното прозвище, което бих искал да имам“, каза той.

На въпрос от портала transfermarkt за слуховете, свързващи го с треньорския пост на Реал Мадрид след неотдавнашното уволнение на Шаби Алонсо, Клоп каза: „Всичко това е просто медийна спекулация.

„Това е Реал Мадрид; Юп Хайнкес беше уволнен там, въпреки че беше спечелил Шампионската лига. Не знам какво говори това за Реал Мадрид.“

