Истинска бомба с Юрген Клоп и Ливърпул!

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп призна, че е "възможно" един ден да се завърне начело на мърсисайдци.

Германският специалист си тръгна от стадион "Анфийлд" през лятото на 2024 година след девет сезона в клуба. Тогава той обясни раздялата с това, че вече "няма необходимата енергия".

Запитан относно това дали ще се завърне на "Анфийлд", Клоп заяви следното за подкаста The Diary of a CEO: "Казах, че никога няма да водя друг отбор в Англия, така че това означава, че ако се върна към треньорството, това ще е Ливърпул. Така че, да, на теория е възможно", коментира германецът, който в момента е шеф на глобалното футболно развитие в Ред Бул.

Когато беше запитан какво ще е нужно, за да се върне начело на Ливърпул, той сподели: "Не знам какво точно. Обичам това, което правя сега. Не ми липсва да съм мениджър - да съм на пресконференции, в съблекалнята. На 58 години съм. От вашата перспектива може да изглежда, че съм стар, но от други гледни точки - не толкова. Това означава, че мога да вземе решение след няколко години. Просто мога да видя какво ще ми донесе бъдещето", каза още Юрген Клоп.

