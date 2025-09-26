Изненада. Къде чакат Александър Томаш

Александър Томаш е фаворит да наследи Николай Киров като старши треньор на Ботев Пловдив, съобщава "Труд". Ситуацията на стадион "Христо Ботев" беше минирана след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Поражението сложи край на престоя на Белия на "Колежа", въпреки че спомените за спечелената Купа на България все още са пресни.

Томаш за последно предвождаше ЦСКА, но от началото на лятото е без работа. За малко повече от девет месеца бившият защитник така и не спечели важен мач, остана без трофей и евроучастие, което доведе до уволнението му. Кръвният враг на Ботев Пд - Локомотив, също го уволни преди това. Христо Крушарски изказа доста негативно мнение за работата на треньора.

И все пак Томаш е оставил добри впечатления в Пловдив, постигал е нелоши резултати в Спартак и Берое. Но е и изпадал с Верея и Етър.

В поста се цели и Любослав Пенев. След като стана ясно, че ЦСКА няма намерение да го покани, Ел Голеадор ще търси поприще на друго място. Легендарният български нападател също е минал през пловдивския Локомотив. Пенев за последно работи при "смърфовете", но Крушарски го уволни.

Ботев е изпаднал в сериозна криза на резултати след оттеглянето на собственика Антон Зингаревич. Настоящето ръководство редовно обвинява бившия шеф за несгодите, но всъщност това вече няма никакво значение.

