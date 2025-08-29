Тайфун със 100 км/ч нахлува у нас! Къде да го чакат

Предупреждение за опасно време в някои части от страната.

Очакват се ветрове със скорост до 100 км/ч на 31-ти август 2025г. в Югоизточна България. Вижте какъв температурен контраст се очаква: в единия край на България ще бъде 31–33 градуса по Целзий, а в другия – едва 20–22 градуса. На места и под 18 градуса по Целзий, особено в планините и Предбалкана, предаде Метео Балканс.

Причината за влошаването на времето е преминаването на добре изразен студен атмосферен фронт. Очакват се валежи, гръмотевични бури и усилване на вятъра в събота и неделя, като явленията ще бъдат най-силни в Източна България. Повишава се и вероятността от материални щети в населените места, през които ще преминат силните ветрове.

Към този момент (не е категорично) прогнозите сочат, че най-силни ще са ветровете в района между Пазарджик, Пловдив и Ямбол.

В Североизточна България също се очакват шквалови явления, особено над района на Велико Търново, Шумен, Разград, Силистра и Добрич. Точната траектория и местоположение на бурите засега е трудно да се прогнозира, но е добре населението да има предвид очакваните промени във времето.

