Кошмар с трамвай в центъра на София. Летят патрулки и линейки
Пореден случай с дерайлирала мотриса
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Пореден случай с дерайлирала мотриса
Ръстът на цените в тази зона на столицата е около 24% на годишна база в резултат на ограниченото предлагане на нови проекти
Огнеборците бяха принудени да използват вишка, защото достъпът е бил ограничен
Такси паркира без проблем на велоалея в столицата. За това сигнализира гражданин в социалната мрежа Фейсбук. "Точно в момента на Руски паметник... Сп...
"Никой няма право да преминава (през "зелените релси" - бел.ред.). Няма значение дали това е държавен служител или не. Това е абсолютно недопустимо". ...
"Мдаа. Тъмната страна на професията. Приех Златния скункс, с който външно беше "удостоено", заради нашия автомобил на "зелените релси" в София. Така е...
Шофьор на автобус 260 от градския транспорт навлезе с висока скорост в насрещното платно на прясно ремонтираното кръстовище на Руски паметник в София....
Възстановява се движението на всички превозни средства през площад "Руски паметник" в столицата от днес, съобщиха от Столична община. Възстановяват с...
Режимът на "Руски паметник" ще бъде като при класическо кръгово кръстовище. Поискала съм да се поставят специални знаци, които да напомнят на шофьорит...
От днес кръстовището на площад Руски паметник в столицата ще бъде затворено изцяло. Осигурено е преминаването на автомобили на спешната помощ и пожа...
Заместник-кметът на Столичната община Любомир Христов заяви, че до 20 август движението в София е сравнително слабо и позволява радикални затваряния н...
До началото на септември ремонтът при пл. "Руски паметник" трябва да бъде приключен. Това каза пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фан...
Сменят ВиК тръби и кабели, районът с ново осветление и велоалеи през август Близо 70 дни тапи чакат софиянци заради започналия вчера ремонт на кръгов...
Реконструкцията на кръговото кръстовище на площад "Руски паметник" започва от днес. Ремонтните дейности ще продължат до края на август. "Вероятно по...
София. Новият проект за обновяването на Руски паметник на Столична община предизвика недоволството на хората в София. Гражданите са недоволни от това,...
София. Столичната община планира ремонт на кръговото на Руски паметник, съобщиха от общината. Ремонтът няма да променя характера на кръстовището. Пре...