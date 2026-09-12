София сменя опасна пасарелка, нов мост ще поеме коли, пешеходци и велосипеди
Проектът за 1,23 млн. евро предвижда достъпна среда, отводняване, озеленяване и обновена улична връзка
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Проектът за 1,23 млн. евро предвижда достъпна среда, отводняване, озеленяване и обновена улична връзка
Линия 65 ще свързва метростанция "Красно село" с района на Боянската църква
За председател на подразделението беше избрана Цвети Капитанова
Високо напрежение в СОС
Кметовете на "Люлин" и "Красно село" търсят спешни решения, благодарят на доброволците
"Люлин" и "Красно село" потънаха в боклук
Андрей Димитров, който стопанисва паркинга, казва, че се занимава с това от 27 години
Общинските съветници от групата на БСП подкрепиха арх. Румен Русев за и.д. кмет
Румен Атанасов Русев е зам.-председател на Столичния общински съвет
Тя ще определи изпълняващ длъжността кмет на район "Красно село"
Гост-лектори в клуба бяха известни журналисти, учени, експерти
Житeли нa рaйoнa я упрeквaт в зaнeмaрявaнe нa квaртaлитe, липca нa кoмуникaция
До утре се чака и докладът от проверката на „Патронажна грижа“
Не е морално да се облагодетелстваш на гърба на страдащите в „Красно село“, каза Николай Николов
Фандъкова съобщи кога тръгват новите метролинии в София
На открита приемна в Южния парк присъстваха кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Красно село" инж. Пламен Църноречки и кандидатите за общински съветни...
„Още през тази година започваме строителството на третия лъч на метрото от Малък градски театър „Зад канала" до „Красно село". Четири са метростанциит...
Столична община "Красно село" ще изгради две мини футболни игрища в квартал Факултета. Строежът на игрищата ще струва 270 000 лв., с ДДС, става ясно о...
София. Две нови групи за 60 деца ще приеме от февруари ОДЗ 80 в столичния квартал "Красно село". Разширението на детската градина вече е завършено, пр...