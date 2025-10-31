ПП "България Може" създаде структура в Красно Село

"България Може" изгради поредната си местна организация. Голям брой представители на ръководството участваха във формирането на структура в район "Красно Село". За председател на подразделението беше избрана Цвети Капитанова.

Лидерът на "България Може" Кузман Илиев поздрави присъстващите на събранието и им благодари за усилията, които полагат. Илиев подчерта, че целта на партията е да се създават местни организации от хора с чисти сърца и такива, които приемат политиката като кауза за доброто на България.

БМ вече има структури на пет места в столицата - "Красно Село", "Слатина", "Лозенец", "Искър" и "Драгалевци".

