Почина емблематичен кмет на София

Отиде знакова политическа фигура за столицата.

На 87 години почина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев, съобщиха от семейството.

Мандатът му (1991–1995) преминава в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и ограничени възможности за инвестиции. Въпреки това неговото управление оставя важни символични и административни следи в историята на столицата.

Проф. Янчулев, който беше дългогодишен преподавател във ВИАС и автор на исторически книги, е починал на 9 юни.

Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим. Той ръководи столицата в един от най-трудните периоди за България – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза.

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