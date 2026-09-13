Блокада в София днес: ключови булеварди спират заради велошествие
Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
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Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
Една мисия! Заедно правим сърцата по-силни!
От 17 до 19 май морският град ще предложи богата програма с различни събития и локации
Велопоход и почистване на плажа в района на Бургаски корабостроителници, организират днес от инициативата "Бургас рециклира“
Бившият олимпийски шампион Олаф Лудвиг даде старт на надпреварата За XXI- ви път в Сандански се проведе велопоход под мотото „Не на наркотиците", кой...
Велосипедисти от Кюстендил тръгват на поход до Босилеград. Инициативата е на велоклуб „Гайда" към местното Туристическо дружество „Осогово". Походът...
Проливният дъжд, който се изсипа днес в столицата, не попречи на хиляди граждани да участват в десетото издание на националната кампания "Живей активн...
Хасково. Представители на няколко поколения се включиха във велопоход в Хасково. Колоездачната обиколка тръгна от монумента на Богородица на хълм Млад...
Продължават проявите в Кърджали, посветени на Световния ден на Земята. Ученици от почти всички учебни заведения яхнаха велосипеди, за да участват в ор...
Разград. Поход с колелета по пътя на построеното с европари в България замислят областните информационни центрове, натоварени да пропагандират свършен...