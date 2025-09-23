„Булфарма“ и УМБАЛ „Пълмед“ отбелязват Световния ден на сърцето с велопоход

По повод Световния ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29-ти септември, холдингът „Булфарма“, част от който е Университетска болница „Пълмед“ и Отделението й по кардиохирургия, организират велопоход. Под названието „Вело Пулс Пловдив 2025“, събитието ще популяризира активния начин на живот като основна предпоставка за добро сърдечно здраве. Към инициативата, която се планира да бъде ежегодна, се присъединиха и велоклубовете „Крива спица“ и „7 Хилс“.

Във велопохода ще участват лекари, пациенти и любители на колоезденето – всички заедно, за да покажат, че активният и здравословен живот е ключът към по-здраво сърце. В събитието ще участват и хора с вдъхновяващи лични истории, които благодарение на модерната медицина и собствената си борба продължават живота си напред.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, който е и председател на болничното настоятелство към веригата лечебни заведения на „Булфарма”, ще благослови старта на велопохода.

Велопоходът, който ще е по пресечен терен, стартира на 27 септември (събота) в 09:30 ч. от Гребна база - Пловдив , а трасето е с дължина от 32 км. То ще бъде с машрут на запад по поречието на р. Марица по комбинация от пътеки и черни пътища, след това на юг - по западния бряг на един от притоците на Марица - река Тъмръшка (Първенецка) до с. Първенец, където ще бъде разположен подкрепителен пункт. Пътят обратно ще премине по източния бряг на река Тъмръшка и ще отведе участиците обратно на стартовата локация, където ги очакват и много подаръци от организаторите и партньорите на събитието.

Велопоходът няма състезателен характер, а неговото послание е:

Една мисия! Заедно правим сърцата по-силни!

Желаещите да се включат в инициативата е необходимо да се запишат предварително тук: https://forms.gle/rNkALScGSjUZYry26

* Велопреходът е подходящ за лица над 16 години и изисква велосипед, пригоден за движение по пресечен терен и задължително носене на велосипедна каска.

**Маршрутът е подходящ и за начинаещи велосипедисти

Повече информация за трасето и условията за участие вижте на фейсбук страницата на УМБАЛ „Пълмед“:https://www.facebook.com/YmballPulmed

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com