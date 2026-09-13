Блокада в София днес: ключови булеварди спират заради велошествие
Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
Следете всички новини, анализи и коментари за Петте Кьошета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Походът е за хората с нарушения в кръвосъсирането
София. Глобата от 300 лв., наложена от КАТ на "регулировчика" от "Петте кьошета" Коста Кръстев всъщност е за старо негово административно нарушение, с...
София. 300 лева глоба ще бъде наложена на младежа, който влезе в ролята на регулировчик на натоварено столично кръстовище "Петте кьошета" на първия уч...