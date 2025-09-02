Шефът на БНБ с нови съвети за еврото! Кой печели?

България вече премина етапа на политическите декларации по отношение на присъединяването към еврозоната. Сега централна роля заемат практическите действия. Онези конкретни стъпки, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран преходът към новата валута за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в Бургас по време на откриването на националната информационна кампания за въвеждането на еврото. Събитието се провежда в Международния конгресен център.

По думите му бизнесът ще бъде сред основните бенефициенти при въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година - отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. "Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала", отбеляза Радев.

Той подчерта, че истинската мярка за успеха на еврото са ползите за гражданите - повече стабилност и сигурност, защитени спестявания, по-прозрачни кредити и по-добра покупателна способност. Разбираемо е, че хората имат въпроси. Затова правителството вече прилага мерки, включително строг надзор върху цените и активна информационна кампания, която стартира официално днес, подчерта още управителят на БНБ.

Според Радев общините също ще спечелят от въвеждането на единната европейска валута чрез по-лесен достъп до европейски програми, по-голяма предвидимост при бюджетното планиране и ръст на туризма. Най-важното е близостта на общините до хората - именно те трябва да разясняват на място и да гарантират, че процесът се възприема като справедлив и прозрачен, посочи Радев, като очерта две основни предизвикателства - възприемането на цените и политическата стабилност.

Ето цялото изказване на Димитър Радев, управител на БНБ:

Уважаеми дами и господа,

Най-напред искам да благодаря на министъра на финансите г-жа Петкова и на кмета на Бургас г-н Николов за организацията на това значимо събитие.

Днес поставяме началото на заключителния етап от подготовката за въвеждането на еврото – процес, в който Българската народна банка е ангажирана с цялата си експертиза и отговорност.

Вече преминахме етапа на политическите декларации и символиката. Сега централна роля заемат практическите действия – онези конкретни стъпки, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран този преход за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората.

Ролята на бизнеса

Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото.

Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността. Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.

Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж.

Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение.

Влиянието върху хората

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите.

За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи.

Разбираемо е, че хората имат и въпроси.

Затова правителството вече прилага ключови мерки: двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании.

БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата „евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма. Последното печатно издание е на разположение и на всички участници в днешното събитие.

Общините като посредници

Общините ще спечелят от по-лесния достъп до европейски програми и от по-голямата предвидимост в бюджетното планиране.

Това ще им даде повече гъвкавост при реализирането на местни инвестиции и по-добри условия за управление на публичните ресурси.

Особено за община Бургас въвеждането на еврото ще създаде нови възможности за развитие на туризма, улеснявайки чуждестранните посетители и привличайки повече инвестиции в сектора.

Но най-важното е тяхната близост до хората.

Общините са тези, които трябва да разясняват на място, да насърчават доверието и да гарантират прозрачност в процеса.

Предизвикателствата

Не бива да подценяваме и трудностите.

Първото предизвикателство е възприятието за цените.

Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието.

Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация.

Второто предизвикателство е политическата стабилност.

Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси.

В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели.

Ролята на Българската народна банка

Българската народна банка е готова.

Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход.

От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната.

Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с нас.

Но успехът няма да дойде само от БНБ и банковия сектор.

Той зависи от всички – институциите, бизнеса, синдикатите и местните власти.

Основни задачи до 1 януари 2026 г.

Ако трябва да очертаем рамката на предстоящите задачи, тя се свежда до следното:

• Бизнесът – да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите.

• Институциите – да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация.

• Общините – да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие.

• БНБ – да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.

Заключение

Еврото няма да замени нуждата от добра политика.

Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие.

Но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж.

Уважаеми дами и господа,

Еврото е повече от валута. То е инструмент за стабилност, платформа за растеж и по-висок жизнен стандарт.

То е котва за нашето европейско бъдеще.

При достатъчна зрялост на политическите фактори и на обществото, това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя.

Благодаря ви.

