Шефът на БНБ с тежко предупреждение. Проговори за бюджета

Тежко предупреждение за първия бюджет на България в евро отправи управителят на Българската народна банка. Димитър Радев за първи път коментира параметрите на бюджета за 2026 година. Това стана по време на провелата се в резиденция „Бояна“ конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“.

По време на съвместен брифинг, модератор на който беше финансовият министър Теменжужка Петкова, той беше помолен от медиите да коментира параметрите на бюджета за следващата година.

„Заслужили сме репутацията си като фискално отговорна страна. От 2020 година постепенно губим позицията си на фискална дисциплина. Трябва да обърнем тази тенденция. В момента сме изправени пред същата дилема – от макроикономическа гледна точка, подходът трябва да бъде затягане на контрола и ограничаване на разходите и инвестиране в дългосрочен растеж. Алтернативата е по-високи данъци и по-висок дълг. Това обаче води не само до тежки макроикономически, но и до политически последствия. Трябва максимално скоро да се върнем по пътя на разумна дисциплина към фискалната политика. България има изключително крепка история, върху която може да стъпи и да продължи по този път и да поставя тези стандарти“, каза Радев.

По отношение на готовността на страната от 1 януари да обезпечи безпроблемно и плавно преминаване към разплащания с евро, той обясни, че има осигурени достатъчно количества евробанкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на новата година.

Димитър Радев обясни, че БНБ заедно с ЕЦБ и останалите централни банки от еврозоната внимателно организират този процес на дистрибуция на разплащателните средства. Дигиталните разплащания ще бъдат извършвани безпроблемно в евро, а банковата система вече е в силно състояние, с висока ликвидност и ще е готова от първия ден да даде уверено начало на членството на България в еврозоната, стана ясно от думите на управителя на БНБ.

„Запазете спокойствие, бъдете практични. Не е нужно са се подготвяте специално. ЕЦБ и централната банка са подготвени“, увери той.

Според управителя на Европейската централна банка Кристин Лагард България се присъединява в еврозоната в момент, когато от ключово значение е да сме заедно, и в момент, в който размерът, мащабът е от значение. Има повече сътресения, световният ред е по-фрагментиран, в който приятелите са, може би, по-малко. От значение е да сме заедно едни до други. Може да мислите, че е труден момент, и е така. Но е момент, който дава възможност да бъдем единни и да бъдем заедно“, каза Лагард.

Тя каза, че с приемането на еврото е възможно да има леко въздействие върху инфлацията – с между 0.2 и 0.4 процента, както е наблюдавано в други държави. Този процес продължава от 6 до 12 месеца, след което цените се нормализират в зависимост от нивата на реалната инфлация. Лагард обясни, че този ефект идва от закръгляването на цените нагоре, което много търговци правят дори още преди да се премине към реално превалутиране.

