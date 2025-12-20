Голямо предупреждение от наша банка. Ето какво се задава

В навечерието на коледните и новогодишните празници, както и във връзка с предстоящото преминаване към еврото, „УниКредит Булбанк“ АД информира своите клиенти за ръст на различни видове финансови измами.

От банката алармират за зачестили случаи на телефонни измами, фалшиви съобщения за пратки и други опити за злоупотреби. Клиентите трябва да бъдат особено внимателни при обаждания или съобщения от непознати лица, които настояват за спешно теглене или предаване на пари. В подобни ситуации не бива да се изпълняват указанията, а незабавно да се сигнализира на телефон 112.

Сред разпространените схеми са и измамите с неистински фактури. Банката препоръчва преди нареждане на превод винаги да се проверяват внимателно данните на получателя и банковата сметка, особено когато става дума за нов контрагент или за сметка, различна от досега използваната.

Специалистите обръщат внимание и на съобщения, които приканват клиентите да въвеждат лична и банкова информация под претекст за актуализация на данни. Такива съобщения могат да изискват IBAN, данни за карти, динамични пароли, потребителски имена или кодове от М-токен, което е ясен признак за измама.

Клиентите се съветват да проверяват внимателно дали сайтовете, в които въвеждат данни или извършват плащания, са автентични. От „УниКредит Булбанк“ подчертават, че банката никога не изисква по телефон, имейл или съобщения данни за достъп до Булбанк Мобайл, Булбанк Онлайн или информация за банкови карти.

Често измамници се представят за банкови служители и настояват за потвърждение на сметки или карти във връзка с превалутиране от левове в евро. От банката уточняват, че това е измамна практика, тъй като превалутирането ще бъде извършено автоматично от банките по официално определения курс, без да се изискват действия от страна на клиентите, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com