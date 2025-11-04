Еврокомисар разкри големите ползи от еврото

„Влизането на България в еврозоната е невероятно постижение и плод на усилия и дисциплина”. Това каза еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на съвместно изявление с министъра на финансите Теменужка Петкова. То се проведе след конференцията „България на прага на еврозоната“, която събра най-добрите финансисти на Европа в резиденция „Бояна”.

„Еврото не е просто валута, а мощен символ на европейска интеграция, икономическа стабилност и геополитическа сила. Присъединяването на България трябва да се разглежда на фона на нуждата от стабилност в един много полюсен свят", каза още Домбровскис.

Той подчерта, че според статистиката от държавите, въвели еврото преди време, промяната дава минимален ефект върху цените.

По темата за дигиталното евро Домбровскис поясни, че то няма да замества, а ще допълни парите в брой.

Според еврокомисаря поддържането на курса на нашата страна към реформи ще засили ползите от присъединяването ни към еврозоната и укрепването на средата за развиване на бизнес у нас.

Домбровскис изрази удовлетворение, че дефицитът на България няма да надвиши 3% от БВП. „Предоставяме по-голяма фискална гъвкавост на държавите членки, отчитайки увеличените разходи за отбрана", уточни той.

„Членството на България в еврозоната не е крайна цел, а само началото на пътя, който заедно с нашите партньори ще извървим. Страната ни трябва да продължи да спазва своята устойчивост на публичните финанси и да гарантира финансова стабилност. Този наш ангажимент остава неотменим за в бъдеще”, подчерта Петкова.

Тя цитира данни от социологическо проучване, според които над 51 на сто от българите подкрепят еврото, а бизнесът у нас „категорично стои на позиция, че приемането на единната валута е от ключово значение и то ще има само положителни ефекти върху българската икономика и нейната конкурентоспособност”.

Финансовият министър отговори и на въпроси около публикувания в понеделник проектобюджет за 2026 г., който е и първи за страната ни в евро. „Предстоят дебатите по законопроекта. Той е изготвен на база действащо законодателство и всичко предвидено от съответното законодателство е намерило отражение и в разпоредбите на Закона за държавния бюджет”, подчерта Петкова. По думите ѝ през август 2026 г. приключва Планът за възстановяване и устойчивост. „От 2021 до 2024 г. България не направи нищо, за да усвои средствата по него в пълен размер. Всички капиталови разходи, които са предвидени по ПВУ, са заложени в бюджета за 2026 г. и трябва да бъдат изпълнени”, посочи ресорният министър.

