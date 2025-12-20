Диаманти и смарагди – новият актив за внимателните инвеститори

След период на спад пазарът на диаманти отново показва признаци на възстановяване. Според експерта Ася Гардели настоящият момент е подходящ за инвестиция, тъй като цените са се понижили с около 30% през последните години заради геополитическата обстановка, а сега отново се отчита ръст.

Освен диамантите, добър избор за инвестиция са и редките скъпоценни камъни. Гардели уточнява, че не става дума само за камъните от класацията на десетте най-редки в света, а и за висококачествени образци като бразилски аквамарин, топ качество рубин от Мианмар или голям колумбийски смарагд с отлични характеристики.

Инвестирането в скъпоценни камъни обаче не е лишено от рискове. Както при всички луксозни стоки, на пазара съществуват измами и спекулации. Гемологът споделя случаи, при които клиенти са купували камъни като естествени диаманти, а впоследствие се е оказвало, че са синтетични.

Самостоятелната проверка на качеството и произхода на един скъпоценен камък е практически невъзможна. Това е работа на специалисти – гемолози, които разполагат със специализирана апаратура за установяване дали камъкът е естествен, синтетичен или имитация.

Съществува съществена разлика между диамантите, предназначени за инвестиция, и тези за бижута, особено по отношение на цената и характеристиките. Експертът категорично не препоръчва инвестиции в лабораторно отглеждани диаманти, тъй като стойността им не нараства и производството им оказва негативно влияние върху околната среда заради огромния разход на електроенергия.

Притежаването на скъпоценни камъни поставя и въпроса за тяхната сигурност. Според Гардели единственото безопасно място за съхранение е банков трезор. Домашните и офис сейфове не гарантират достатъчна защита. Препоръчително е инвестиционните камъни да бъдат и застраховани – практика, широко разпространена в Западна Европа и вече възможна и у нас.

Макар диамантите да са символ на лукс и вечна стойност, както напомня и известната песен на Мерилин Монро, инвестицията в тях трябва да бъде добре обмислена, информирана и направена с помощта на специалисти

