Рязка промяна с банкоматите за ЧНГ

Голяма част от банкоматите в България вече са технически подготвени за прехода от лев към евро. Това съобщи Никола Бакалов, член на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на Fibank. Той присъства на провелата се днес международна конференция "България на прага на еврозоната" в София.

"Настройката им е такава, че до 31 декември ще дават левове, а след това - евробанкноти", обясни Бакалов, уточнявайки, че промяната ще се извърши автоматично и няма да изисква прекъсване на услугата.

Той увери, че няма да има спиране на банкоматите в първите дни на 2026 г., въпреки очаквания натиск върху системите.

Експерти обаче препоръчват гражданите да имат малко налични средства в брой за пазаруване в първите часове на новата година, тъй като е възможно минимално забавяне при плащания с карти.

Стартови пакети с евро за граждани и фирми

По думите на Бакалов, банките ще предлагат от 1 до 31 декември стартови пакети за граждани - срещу 20 лева без такса ще могат да получат евромонети на същата стойност по официалния курс.

За фирмите също ще има пакети - на стойност 200 лева, като бизнесите, желаещи да получат по-големи количества евро, ще могат да заявят предварително банкноти и монети.

Тези средства ще бъдат блокирани по левовите сметки до края на 2025 г., за да се гарантира прозрачното преминаване и да имат наличност още на 1 януари 2026 г.

Кредитите няма да поскъпват

Бакалов подчерта, че влизането в еврозоната няма да доведе до промяна в лихвите по кредитите.

"Не могат кредитите след 1 януари 2026 г. да бъдат с различна лихва от преди въвеждането на еврото. Това е гарантирано със закон", заяви той.

Единствените възможни промени ще са при плаващите лихви, ако индексът, към който са обвързани, престане да съществува след въвеждането на еврото.

В тези случаи ще се въведе нов индекс, който ще запази същото крайно ниво на лихвата, така че нито клиентите, нито банките да бъдат ощетени.

Банките с рекордна ликвидност

Бакалов определи ликвидността на банковата система като "рекордна", и подчерта, че освобождаването на средства от задължителните минимални резерви (ЗМР) няма да доведе до промени в кредитната политика.

"Очаквам освободеният ресурс да бъде насочен или към депозитни улеснения в Европейската централна банка, или към инвестиции с нисък риск и по-висока доходност", прогнозира той.

