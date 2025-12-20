Япония и пет страни от Централна Азия създават нов маршрут към Европа

В опит да осигурят стабилно снабдяване с важни минерали и енергия, Япония и пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – се споразумяха да разработят транспортен маршрут към Европа, който не преминава през Русия, предаде Киодо.

Първата среща на върха между Япония и тези държави се проведе в Токио в момент, когато Русия и Китай се стремят да разширят търговското и икономическото си влияние в региона, богат на ресурси.

Страните приеха „Декларацията от Токио“, която се фокусира върху декарбонизацията, улесняване на логистиката и сътрудничество в развитието на човешките ресурси. Японският премиер Санае Такаичи заяви, че регионът придобива нарастващо значение като търговски маршрут между Азия и Европа.

Маршрутът през Каспийско море ще осигури стабилни доставки на важни минерали, включително редки метали, както и енергийни източници като петрол и природен газ. Такаичи обяви, че Япония планира нови бизнес проекти за 3 трилиона йени (около 19 милиарда долара) в Централна Азия в рамките на пет години и ще си сътрудничи с държавите в областта на изкуствения интелект.

„Централна Азия има голямо значение и потенциал за геополитическа стабилност, икономическа сигурност и взаимноизгодни бизнес възможности“, каза Такаичи, добавяйки, че по време на срещата са подписани над 150 документа от публичния и частния сектор, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com